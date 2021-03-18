Kaymakam Zeyrek’ten engelli vatandaşa ziyaret

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Zeyrek, Girne Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş Faysal Uras'ı ziyaret etti. Bir süre aile ile sohbet eden Kaymakam Zeyrek, Uras'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Uras ailesi, Kaymakam Emre Zeyrek’e teşekkür etti.

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