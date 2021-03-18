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– Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve beraberindekiler, Gayda Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret ederek Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programa katıldı.

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