Hizan’da şehitler için mevlit okutuldu

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mevlidi şerif okutuldu.

Hizan İlçe Müftülüğü tarafından Bediüzzaman Ulu Camii’nde sosyal mesafe kuralına uyarak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mevlidi şerif okutularak, şehitler için dualar edildi. Duaların ardından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

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