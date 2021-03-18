Bitlis´te, PKK´lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

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Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 odalı sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK´ya yönelik operasyon düzenlendi. `Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21´ adıyla başlatılan operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-03-18 17:14:58



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