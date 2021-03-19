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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu'ndan Tatvan ziyareti

İHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Tatvan ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis temasları kapsamında Tatvan ilçesini ziyaret etti.
Tatvan’da ilk olarak Spor Toto Spor Salonu’nu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, genç sporcular ile bir araya geldi. Spor Salonundan sonra Tatvan Gençlik Merkezi’ne geçen Bakan Kasapoğlu, burada bulanan sporcularla sohbet etti. Ardından esnaf gezisi yapan Bakan Kasapoğlu, Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ile bir kafede gençler ile çay sohbeti yaptı. Son olarak Taekwando’da milli takıma seçilen Nurcan Ekinci’yi evinde ziyaret eden  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçedeki çalışmalarla ilgili de Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'den bilgi aldı.
Başkan Geylani'den yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Tatvan için yatırım programına alınan Çok Amaçlı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Amatör Spor Kulüpleri İçin Antrenman Sahası ve Tesisi, Gençlik Merkezi, Altezim Sahası, Kadın ve Çoçuklar için Kültür Evive Spor Merkezi, Açık ve Kapalı Tenis Kortu, 10 adet Semt Sahası, 25 adet Basketbol Sahası, Nemrut Kayak Merkezi’nin modernize edilmesi, Su sporları tesisi müjdelerini verdi.
Projelerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu'na Başkan Geylani tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Bakan Kasapoğlu ise gençlerle fotoğraf çektirirken, satranç takımı ve top hediye etti.
Verilen müjdelerden dolayı şükranlarını dile getiren Başkan Geylani, ilçe sakinleri adına Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.
Sportif alanda birçok çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Geylani, "Belediyemiz bu anlamda sürekli gençlere yönelik projelerle ilkleri hayata geçiriyor. Yakın zaman önce Tatvan Belediyesi Spor Kulübünü kurduk. Kısa sürede kulübümüze yüzlerce sporcu kazandırdık. Sayın bakanımızın destekleriyle Tatvan’ımıza kazandıracağımız tesisler binlerce gencimize sporla tanışma fırsatı sağlayacak. Yapılacak tesisleri tek bir alanda değil tüm mahallelerimize yayacağız. Bu sayede imkânı olmayan gençlerimizde spor yapacaklar" dedi
Verilen müjdelerle bir çok gencin spora kazandırılması noktasında önemli olduğunu vurgulayan Başkan Geylani, Bakan Kasapoğlu’na verdiği müjdelerden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra projelerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirip ilçeden ayrıldı.
Bakan Kasapoğlunun Tatvan’daki incelemelerine, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, İl ve ilçe protokol üyeleri ve Genç Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

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