Liman-İş Sendikası Vangölü Baş Temsilciliği görevine Okay atandı

Limanİş Sendikasının Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü Baş Temsilciliği görevine Erdoğan Okay atandı.

Tatvan ilçesinde bulunan TCDD Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü çalışanlarının bağlı bulunduğu Limanİş Sendikasının Vangölü Baş Temsilciliği için atama yapıldı. Limanİş Sendikasının 16 Mart 2021 tarihli atama kararı ile gerçekleştirilen atama neticesinde Limanİş Sendikası Vangölü Baş Temsilciliği görevine Erdoğan Okay getirildi. Yapılan atama sonrası teşekkür mesajı paylaşan Limanİş Sendikası Vangölü Baş Temsilcisi Erdoğan Okay, şahsına gösterilen teveccüh ve güvene her zaman layık olmaya çalışacağını ifade etti. Atama kararının sendika ve sendika üyeleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan Okay, "TCDD Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü çalışanları olarak bağlı bulunduğumuz Limanİş Sendikamızın 16 Mart 2021 tarihli atama kararı ile Limanİş Sendikası Vangölü Baş Temsilciliği görevine atanmış bulunmaktayım. Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Limanİş Sendikası Genel Başkanımız Önder Avcı'ya, Genel Başkan Yardımcıları Musa Kizir ile Sn. Ahmet Uçar'a ve İzmir Şube Başkanımız Serdar Akdoğan'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Şahsıma gösterilen bu teveccühe ve güvene her zaman layık olmaya çalışacağım. Bu vesile; uzun yıllardır Sendikamızın Vangölü Baş Temsilciliği görevini yürüttükten sonra emekliliğe ayrılan Nazım Acar ağabeyimize de, şimdiye kadarki emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Atanmış olduğum yeni görevimin sendikamız ve sendika üyelerimiz için hayırlara vesile olması temennisiyle" şeklinde konuştu.

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