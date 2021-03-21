Bitlis´te nevruz kutlandı



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Tatvan Fuar alanında düzenlenen nevruz programına, HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Kutlamalara katılanlar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin ardından tek tek üst araması ve ateş ölçümü yapılarak alana alındı.

Nevruz programında konuşan HDP Iğdır Milletmeviki Habip Eksik, "Bu coğrafyaya barışı, kardeşliği, eşitliği getirecek olan HDP'dir, HDP'lilerdir" dedi. HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı ise, konuşmasında doğa, yaşam ve ekonomiye değindi.

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li milletvekilleri ve partililer yakılan ateşin etrafında halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-03-21 16:10:11



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