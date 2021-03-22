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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Deresi’nin üstündeki iş yerlerinin yıkımı sürüyor

İHA

Bitlis Deresi’nin üstündeki iş yerlerinin yıkımı sürüyor

Bitlis'te ‘Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi’ kapsamında yıkımlar devam ediyor.
Proje kapsamında ilk olarak halk arasında ‘Haneden Otel’ diye bilinen iş yeri yıkılırken, ikinci olarak da kent merkezinde bulunan sebze hali yıkılmıştı. Yine proje kapsamında peyderpey yıkımlar yapılırken, bu sefer de Kale Altı Caddesi’ndeki iş yerlerinin yıkımına başlandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi’ riskli alan kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, “Söz konusu riskli alanda kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.07.2020 tarih ve 148468 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile Bitlis Belediyesi yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Bitlis Belediyesince kamulaştırılması yapılan taşınmazlardan tapuları hazine adına tescil edilen iş yeri ve konutlardan, icra müdürlüğünce tahliye işlemleri tamamlanan ve tapu sahiplerine ödemeleri gerçekleştirilen yapıların etaplar halinde yıkılmasına başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen 'Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi' kapsamında toplamda 177 yapı yıkılacaktır” denildi.

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