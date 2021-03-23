Ahlat ADEM’den satış ve tanıtım günleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar tarafından büyük bir emek harcanarak yapılan el emeği göz nuru ürünler için satış ve tanıtım günleri sergisi açıldı.

İlçede çok sayıda kadın hem ekonomik gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünleri ADEM bünyesinde sergiliyor. Kadınlar tarafından iğne oyası, takı, nakış, dikiş, giyim, tel kırma, ahşap boyama, kilim örgü, tutkara, çini gibi kurslarda hazırlanan bir birinden güzel ürünler tanıtım ve satış amaçlı sergileniyor.

Ürünlerin satış ve tanıtımının yapılması için düzenlenen serginin açılışına katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ürünlerin oldukça güzel ve el emeği olduğunu belirterek, kadınları bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Dağ ve beraberindekiler, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılışına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın yanı sıra Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Satış ve tanıtım günleri sergisinin 2326 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.