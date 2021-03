32 bin nüfuslu ilçenin ilk kasabı törenle hizmete açıldı Girişimci Erdal Özdemir tarafından açılan kasap dükkanı için ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi

Bitlis’in yaklaşık 32 bin nüfuslu ilçesi Mutki’nin ilk ve tek kasabı, protokolün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkez nüfusu yaklaşık 3 bin olan Mutki ilçesinde belediyenin girişimleri sonucu uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir özlem sona erdi. Açılması için Belediye Başkanı Nurettin Yol ve ilçe halkının yoğun mesai harcadığı kasap için aranan girişimci sonunda bulundu. Girişimci Erdal Özdemir tarafından ilçe merkezinde açılan kasap dükkanı için ilçe protokolünün katılımıyla açılış töreni düzenlendi. İlçe Kaymakamı Necdet Özdemir, Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programıyla kasap dükkanı hizmete açıldı. Yapılan açılış ile uzun yılladır ilçede eksikliği hissedilen bir özlem daha sona ermiş oldu. Daha öncesinde et almak için ilçeye en yakın yer olan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki il merkezine gitmek zorunda kalan ilçe sakinleri, açılan kasap ile bu sıkıntıdan da kurtulmuş oldu.

Açılışını gerçekleştirdiği kasap dükkanının hayırlı olmasını dileyen İlçe Kaymakamı Necdet Özdemir, işletmeciye ise bol kazançlar dileğinde bulundu.

İlçede kasap olmayışının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol ise belediye olarak kendilerinin de yoğun girişimleri sonucu bu eksikliğin giderildiğini söyledi. Açılan kasap dükkanı sayesinde artık ilçe sakinlerinin et almak için il merkezine kadar gitmek zorunda kalmayacağına dikkat çeken Başkan Yol, “Belediye olarak bizlerinde yoğun girişimleri sonucu çok şükür ilçemizde eksikliği yoğun şekilde hissedilen kasap dükkanını açtık. Bu kasabımızın açılmasıyla birlikte gerek ilçe merkezinde ikamet eden ve gerekse köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız artık et almak için en yakın yerleşim yeri olan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki il merkezine kadar gitmek zorunda kalmayacak. Bu anlamda bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu açılış oldukça anlamlıdır. Ben bu vesile ile ilçemizin ilk ve tek kasabının hayırlı olmasını diliyor, iş yeri işletmecimize de helalinden hayırlı bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kasap dükkanı okunan dualarla hizmete açıldı.

