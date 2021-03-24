Hizan’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı okul ve binaların çatısı uçarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, belediye ekipleri yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.