Bitlis’te fırtına çatıları uçurdu

Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan fırtına çatıları uçurdu.

Bitlis’te iki gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bırakırken, özellikle yüksek kesimlerde bulunan bazı binaların çatıları uçtu. Herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı Bitlis’te, elektrik direkleri, otobüs durakları ve iş yeri tabelaları da rüzgardan nasibini aldı.

Polis ve AFAD ekipleri, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise yola düşen çatı parçalarını kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.