Bitlis´te fırtına; çatılar uçtu, elektrik iletim hatları koptu



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, gece fırtına etkili olurken, bazı binaların çatıları uçtu ve enerji iletim hatları koptu.

Kentte gece saatlerinde şiddetli yağmur yağarken, saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bitlis ile Tatvan arasında bulunan Rahva bölgesinde enerji iletim hatları koparken, otobüs durakları ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Bazı mahallelere, sabah saatlerine kadar elektrik verilmedi. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-03-24 12:06:12



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