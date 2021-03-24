Bitlis’te tıkanan kanallar açıldı

Bitlis Belediyesi ekipleri, bölgede süren şiddetli yağmurlar nedeniyle tıkanan kanalları açma ve su birikintilerini deşarj etme çalışmaları devam ediyor.

Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler seferber oldu. Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 0501 434 13 13 WhatsApp ve 153 Çağrı Merkezine de gelen bildirimler sonrasında ekiplerin su giderlerinde taşma, tıkanma gibi sorun yaşayan vatandaşların imdadına yetiştiği belirtilerek, “Caddelerin üzerindeki muayene bacalarına yapılan müdahale sonrasında yağmur suları tahliye edilerek su birikintileri önlendi. Trafik akışının normale dönmesi adına açık su kanallarında ve yağmur ızgaralarında biriken atıklar temizlendi” denildi.

Belediye yetkilileri, ilgili görevlilerle birlikte çeşitli noktalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaları takip ederek, ekiplerin müdahalede daha hızlı ve hassas olması talimatını verdi.

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