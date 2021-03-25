Bitlis’te kar, tipi ve fırtına

Bitlis ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken, etkili olan tipi ve fırtına ise hayatı olumsuz etkiliyor.

Yazı beklerken karla uyanan yerlerden biri de Bitlis’in Tatvan ilçesi, etkili olan kar sebebiyle tamamen beyaza büründü. Özellikle Bitlis – Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiinde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle adeta hayat durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede çetin kış şartları yaşanırken, yazı beklerken yeniden karla uyanan vatandaşlar ise Bitlis’te durumun artık normal karşılanmaya başladığını ifade etti.

Bitlis’te bir günde 4 mevsimi yaşadıklarına dikkat çeken Mekin Kaya, bugün de yeniden kış mevsimini yaşadıklarını söyledi. Kar yağışıyla birlikte kentin yeniden beyaza büründüğünü dile getiren Kaya, dört gözle yazı beklediklerini ifade etti.

Öte yandan; etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı köy yolları kapanırken, kapanan yolların açılması için de çalışmalar başlatıldı.

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