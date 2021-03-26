Bitlis’te yoğun kar yağışı

Bitlis ve ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.
Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği yerlerden biri olan Bitlis’in Tatvan ilçesinde, dün ve bugün yağan karla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Arabaların tamamen karla kaplandığı ilçede, kapanan yolların açılması için de karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
Baharı beklerken yeniden kışı yaşayan ilçe sakinleri ise dört gözle havaların ısınmasını bekliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.