Bitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te kar yağışı ve buzlanma, kazalara neden oldu. Bulvarda buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kentte aralıklarla yağan kar ile etkili olan buzlanma, kazalara yol açtı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Ahmet Eren Bulvarı´nda trafik ekipleri de denetimlerde bulundu. Karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı. Buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin tuzlama çalışmasından sonra trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-03-26 10:30:35
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