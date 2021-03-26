Bitlis’te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis’te iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 185 köy yolunu da ulaşıma kapattırdı.

Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarına kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 185 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve yürütülen çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.

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