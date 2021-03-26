İngiltere varyantının tespit edildiği köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Yamaç köyü, İngiltere varyantının tespit edilmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı 985 nüfuslu Yamaç köyündeki bazı evlerde mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için köyde mutasyon tespit edilen hanelerin karantina altına alınmasına karar verdi. Güroymak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanmaktadır. İlçemizde görülen mutant virüs örneği İngiltere varyantıdır. İlçe merkezinde ve bilhassa Yamaç köyümüzde görülmüştür. Yamaç köyümüzde vaka görülen evler karantinaya alınmış, ilk ve orta okulumuzda 10 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet ve taziyeler konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.