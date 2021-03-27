Bitlis Belediyesinden kandil simidi ikramı

Bitlis Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında vatandaş ve esnafa 2 bin adet kandil simidi dağıttı.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde esnaf ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutlayarak, kandil simidi ikram etti. Vatandaşlar, kandillerde gerçekleştirilen simit dağıtımı organizasyonlarının geleneklerimizin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu söylediler.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına katkı sağlayan eşsiz fırsatlar olduğu söyleyerek, bu fırsatların değerlendirilmesi gereken önemli günler olduğunu ifade etti. Kandillerin kutsal günler olduğunu ifade eden Başkan Tanğlay, “Bugünlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Kandiller maneviyatımızın üst düzeyde olmamızı ve inancımızı daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Tüm hemşehrilerimizin ve ayni zamanda tüm İslam Âleminin Berat Kandili’ni kutluyor, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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