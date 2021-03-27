Vali Çağatay’dan Berat Kandili mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir Berat Kandili'ni daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Çağatay, “Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu gecede dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hataları telafi yoluna gitmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Bitlisli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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