Başkan Geylani’den Berat Kandili mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, bu mübarek gecenin Ramazanı Şerif ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "Berat Kandili, yaşamımızda yer alan en mukaddes gecelerden biridir. Bu kıymetli gecede manevi duyguların artarak, ibadet, dua ve istiğfarlar ile Cenabı Hakk’a yöneldiğimiz, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, nefret ve kin duygularını aşma zamanıdır. Bu gece aynı zamanda rahmet kapılarının açıldığı, umut ve gönüllerimizin yeniden doğduğu ve güzelliklerin tecelli ettiği bir zamandır. Bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Bu vesileyle öncelikle Tatvanlı hemşehrilerimizin olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili’nin mübarek olmasını diler, sağlık, huzur ve esenlikler dilerim" dedi.

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