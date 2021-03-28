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Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı

DHA

Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/GÜROYMAK (Bitlis)(DHA)BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyü yaylasına, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, AFAD'ın 8x8 amfibik paletli aracıyla köye ulaştırıldı.
Güroymak ilçesine bağlı Gedirpınar köyüne içme suyu sağlayan su şebekesinin arızalanması üzerine, 8 kişi traktörle arızanın olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, cep telefonuyla jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla köye, oradan da 8x8 amfibik paletli aracıyla yaylaya ulaştı. Ekipler, 4 saat sonunda 8 kişiyi donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, AFAD'a ait 8x8 amfibik paletli araçla köye ulaştırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2021-03-28 19:18:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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