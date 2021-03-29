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Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesine 2 uzman doktor atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Güroymak Devlet Hastanesine Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Arif Özses ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Ayşenur Kaya’nın ataması yapıldı. Atama haberini duyan Güroymaklı vatandaşlar durumu sevinçle karşıladı.

Güroymak Devlet Hastanesi yetkilileri, kadın hastalıkları ve doğum ile kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı atandığını belirterek, “Hekimlerimiz bugün görevlerine başlayacaklardır. İlçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandılar.

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