Bitlis’te okul bahçeleri kardan temizleniyor

– Bitlis’te yağışla birlikte karla kaplanan okul bahçelerinin temizlenmesi için belediye ekipleri harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar temizleme ekipleri, hafta başından itibaren yeniden başlayan eğitim nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin güçlük yaşamaması için okul bahçelerini kardan arındırdı. İş makineleri ile yapılan çalışmada okul bahçeleri öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Belediye ekipleri, ayrıca eğitimde aksama yaşanmaması ve öğrenci servislerinin güzergahlarda seyrini kolaylaştırmak için okul yollarında da tedbir aldı. Ekipler yolları bir yandan karlardan temizlerken, diğer yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın talimatıyla sabah saatlerinden itibaren başlatılan çalışmayla akşam saatlerine kadar tüm okul bahçelerini kardan temizleyeceklerini ifade eden yetkililer, öğrencilerin kar engeline takılmadan okullarına ulaşacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.