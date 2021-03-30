YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, BEÜ toplantısına çevrimiçi olarak katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Senato Toplantısına çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a toplantıya katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Üniversitenin faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapan BEÜ Rektörü Elmastaş, pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim süreci, yürütülen çalışmalar ve üniversitenin geleceğine dair vizyonu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yükseköğretim konusundaki çalışma, proje ve hedefler konusunda senato üyeleriyle sohbet etti.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Elmastaş, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın görüş ve önerileri bizim için ufuk açıcı oldu. Özellikle akademik anlamdaki planlamalarımıza yön verici rehberliği bizim için oldukça faydalı bir durumun oluşmasını sağladı. Biz de kendilerinden aldığımız ufuk açıcı fikirler ile genç üniversitemizi daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bundan sonraki süreçte karşılığı olan, bölgemize ve ülkemize sosyoekonomik açıdan katkı sağlayacak bölüm ve programları hayata geçirmenin önemine dair verimli bir toplantı oldu. YÖK Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu verimli senato toplantısı için tüm katılımcılara şükranlarımı sunarım” dedi.

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