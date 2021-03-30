ADER’den “Bir Kitapta Senden Olsun” kampanyası

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin (ADER) işbirliği hayata geçirilen "1071 Kitap Otağı" projesi kapsamında “Bir Kitapta Senden Olsun” kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Dağ, başarılı çalışmalarından dolayı dernek başkanını kutlayarak kitap desteğinde bulundu. Tarihi ve doğal dokusuyla bilinen Ahlat’ta çok güzel projelerin hayata geçtiğini vurgulayan Kaymakam Dağ, daha yeni projeler için de çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Kampanya hakkında açıklama yapan Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, projenin dernek binasında bugün itibariyle hayata geçeceğini belirterek, bu kapsamda “Bir kitapta senden olsun” adıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi. Adıyaman, kampanya kapsamında birçok değerli kitabın kendilerine ulaştığını ve vatandaşların bu konuda çok duyarlı olduğunu belirterek, “Proje ile ilçenin ve bölgenin kültürel mirasının korunması, bu mirasın yeni nesillere aktarılması, gençler için bir cazibe merkezi oluşturulmasını ve farklı yaş grubundaki bireylerin bir araya getirilmesiyle kuşaklar arası iletişimi sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında zaten güzel bir kütüphane oluşturuldu. Fakat biz bununla yetinmeyerek başlattığımız kampanya kapsamında 10 bin kitabı kütüphanemize bırakmak istiyoruz. Kampanyamıza ülkemizin her yerinden kitap gönderenler oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı oldukça mutluyuz. Çünkü hem sosyal medya aracılığıyla hem de bizzat kitap getirenler oluyor. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen başta Ahlat Kaymakamımız Fikret Dağ olmak üzere kurum amirlerimize ve kitap desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli kitaplar elimize ulaşıyor. İnşallah ilçemize çok güzel bir kitap otağı kazandırmış olacağız” dedi.

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