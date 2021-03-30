Bitlis'te yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'

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Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, Bitlis'teki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

Kentte 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nun önündeki yaya geçidinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri katıldı. 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi. Daha sonra öğrenciler ve polis ekipleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıtıp, yaya geçitleri hakkında bilgi verdi. Kentteki tüm yaya geçitlerine de kırmızı çizgiler çizilerek, sürücüler bilgilendirildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-03-30 13:59:39



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