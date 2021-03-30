Hizan’da 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Bitlis’in Hizan ilçesinde de start aldı.

Öğretmenevi önündeki Tatvan Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerini bilgilendiren Kaymakam Yelek, “Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık oluşturmak için bugün hep beraber buradayız. ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ sloganıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan farkındalık uygulamasının yararlı olmasını diliyorum. Kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerinde hız sınırı kuralına uyulmasını ve bu yerlerde geçiş önceliğinin yayalarda olduğunu, araç sürücülerinin durarak yol vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Trafikte hoşgörü ve saygının yanında, dikkatli ve bilinçli bir duyarlılığın egemen olduğu kazasız günler dilerim. Yolda öncelik yayaların diyoruz” dedi.

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