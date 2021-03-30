Bitlis’te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

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Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır havan mühimmatı imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda; Bitlis merkez ilçesi Çeltikli köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 202118 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Çeltikli köyü kırsalında; taşlık alanda gizlenmiş vaziyette kullanılabilir durumda 1 adet 81 mm. havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen havan mühimmatı, cumhuriyet başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir” denildi.

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