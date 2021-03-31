Tatvan’daki park ve bahçelerde bahar temizliği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşil alanlarda yürütülen temizlik ve ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Bahar mevsimiyle birlikte Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından parklarda ve yeşil alanlarda temizlik ve ağaç budama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalarla dinlenmek, temiz hava almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

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