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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 100 korucunun katıldığı çığ tatbikatı yapıldı

İHA

Bitlis’te 100 korucunun katıldığı çığ tatbikatı yapıldı

– Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 100 güvenlik korucusunun katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.
Bitlis’in Mutki ilçesinde görevli güvenlik korucularına ilk olarak üç günlük eğitim verildikten sonra dağlık alanda çığ tatbikatı yaptırıldı. Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Erdal Tunçtan’ın da izlediği tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri de destek verdi.
Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını ‘afet yılı’ ilan etmesi münasebetiyle afette daha hazır bir Türkiye için çalışmalara sene başından itibaren başladıklarını belirtti. Eser, “Bölgemiz son derece yoğun kar yağışı alan ve engebeli bir arazi olması münasebetiyle de çığ afetine çok maruz bir bölge. Buna binaen başta AFAD ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere çığ ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Olası bir çığ felaketinde bizlere yardımcı olacak kuruluşlarımıza da gerekli eğitim veriliyor. Bugün Mutki ilçemizde güvenlik korucularımıza çığ afeti olduğu taktirde nasıl bir yol izleyeceklerini anlattık. Bu konuda eğitimlerini verdik. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonuçlandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Erdal Tunçtan ise bu tür eğitimlerin diğer ilçelerdeki korucular için de verileceğini belirterek, “Müdürlüğümüzce AFAD Başkanlığımızla koordineli bir şekilde güvenlik korucularına yönelik yapmış olduğumuz eğitimlerimiz bugün sonlandı. Güvenlik korucularımıza yönelik eğitimlerimiz içerisinde olası bir afet durumunda, çığ bölgesinde geçilecek noktaların bilinmesi, çığ sondasının nasıl kullanılması gerektiği, küreklerin nasıl kullanılacağı konusunda teknik bilgiler aldılar. Bölgemiz malum çığ bölgesi. Dolayısıyla güvenlik korucularımızın bölgeyi tanımaları konusunda bu eğitimleri benimsiyoruz. Van ve Diyarbakır illerimizden gelen AFAD eğitmenleri tarafından eğitimler verildi. Olası çığ afetinde kaçış bölgelerinin nereler olduğu konusunda teknik bilgiler verildi. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik 100 kişilik güvenlik korucumuza eğitim verildi. Haftaya 100 kişilik bir ekibe daha eğitimler verilecek. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonlandırdık. Eğitimlerimizin devamı gelecektir. Önümüzdeki yıllarda da diğer ilçelerimizdeki güvenlik korucularımıza yönelik eğitimleri sürdüreceğiz. Afetsiz ve afette hazır bir Bitlis sloganıyla çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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