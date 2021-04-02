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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinden köy okuluna kitap desteği

İHA

Tatvan Belediyesinden köy okuluna kitap desteği

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin talimatlarıyla Benekli Köyü İlk ve Ortaokulu kütüphanesine kitap desteği yapıldı.
Benekli köyü sakinleri tarafından Benekli Köyü İlk ve Ortaokuluna kütüphane yapılmasının ardından, okul öğretmenleri Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerine ulaşarak kitap desteğinde bulundular. Bunun üzerine okula yaklaşık 500 kitap hediye edildi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Benekli köyüne giderek kitapları teslim ettikten sonra kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Geylani, Kütüphane Haftası’nın kutlandığını hatırlatarak, “Bugünde Benekli köyümüzde bir kütüphane açılışı gerçekleştirdik. Köyümüze yakışır çok güzel bir kütüphane oldu. Kalan eksikleri de tamamlayacağız. Burada hocalarımız, muhtarımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz özverili bir şekilde çalışmışlar. Böyle renkli, kitaplarla dolu bir kütüphaneyi köyümüze kazandırmışlar. Amacımız bu tür faaliyetleri Bitlis geneline yayarak tüm okullarımızdaki eksikleri tamamlamaktır. Gençlerimize, köylülerimize, çocuklarımıza, vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunabilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Başta Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, hocalarımıza, muhtarımıza, aile birliği başkanımıza ve Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerimize çok teşekkür ederim. İnşallah bu tür etkinliklerin sayısını arttırarak diğer köy ve mahallelerimizdeki eksikleri tamamlayarak bu şekilde dolu ve güzel kütüphanelerin sayısını arttıracağız. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin Kütüphane Haftası’nı kutlayarak, açılışını yaptığımız kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Meclis üyelerinin okulda yaptığı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise hediyeler dağıtıldı.
Kütüphane açılışına Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okul müdürü ve öğretmenler ve Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

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