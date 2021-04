BEÜ'de “Cübbe Giyme” töreni

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) “Akademik Teşvik Başarı Belgesi Takdimi” ve “Akademik Cübbe Giyme Töreni” düzenlendi.

BEÜ'nün Merkezi Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan program, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Rektör Prof. Dr. Elmastaş, akademik çalışmaları dolayısıyla yüksek akademik teşvik puanı alarak başarı gösteren akademik personele başarı belgelerini sunmak, öğretim üyeliğine yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyelerine de cübbelerini giydirmek için bir araya gelindiğini belirterek, “Öncelikle yüksek akademik teşvik puanı alan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Rektörünüz olarak her türlü bilimsel çalışmalarınızda sonuna kadar yardımcınız olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Bilmelisiniz ki sizlerin başarısı üniversitemizin, ilimizin ve ülkemizin başarısıdır. Bu anlamda sizlerin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi.

Cübbe giyme törenini geleneksel hale getireceklerini ifade eden Rektör Elmastaş, “Bugün üniversitemizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu töreni her yıl yapmak istiyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte, her yıl düzenli olarak cübbe giyme töreni yaparak hocalarımızın bu başarısına hep birlikte sevinecek ve onların başarısını hep birlikte kutlayacağız” diye konuştu.

Program, Akademik Teşvik Başarı Belgelerinin Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından takdim edilmesiyle devam etti.

Daha sonra öğretim üyeliğine yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyelerine cübbeleri BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Atlı ile Prof. Dr. Murat Aygün tarafından giydirildi.

