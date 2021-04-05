Bitlis'te, basma düzenekli 4 EYP imha edildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarma ekiplerince Dutköy kırsalında düzenlenen operasyonda; basma tip ateşleme anahtarlı, 3'er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkez Dutköy köyü kırsalına, terör örgütü PKK mensuplarının patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlediği bilgisi üzerine harekete geçti. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgeye düzenlenen 'Eren-11 Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2021-23' operasyonunda arazi araması yapıldı. Arazi aramalarında; 4 basma tip ateşleme anahtarlı, 3´er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi. Patlayıcılar, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-05 10:44:07



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