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Sivil Toplum Hareketi Derneğinden emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki

İHA

Sivil Toplum Hareketi Derneğinden emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki

Sivil Toplum Hareketi Derneği Genel Başkanı Mustafa Akif Ekşi, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.
Bitlis’te açıklamalarda bulunan Mustafa Akif Ekşi, Türkiye’nin bağımsız ve milli ordusu marifeti ile yapılan her zulmün ve zalimin karşısında dimdik yer aldığını söyledi. Ekşi, “Ancak modern, bağımsız ve güçlü Türk ordusunun karşısına çıkmaktan imtina eden düşmanları, mazlumların duası haline gelen bu şanlı orduyu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zayıflatmak çabası içerisindedir. Bu kapsamda bir gece vakti yapılmış olan amiraller bildirisi ise; Suriye’de, Irak’ta, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve mazlumların haklarını korumak amacıyla görev yapmakta olan Türk ordusunu motivasyon kaybına uğratmayı amaçladığı gibi demokrasimize ve milletin iradesine yapılan bir saldırı niteliği de teşkil etmektedir. Aziz Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimi esnasında canı pahasına korumuş olduğu iradesine ve demokrasisine göz dikme cüretini gösterenlerin yine gücünü milletinden alan Türk ordusunun üniforması altına sığınıyor oluşlarının derin üzüntüsü içerisinde bulunmaktayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde toplamda 103 amiral ile generalin gözaltına alındığı ve bu bildirinin 15 Temmuz’un yıldönümüne 103 gün kala 103 emekli amiral tarafından yapıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Kendini milletin iradesinden üstün gören bu haddini bilmezlerin, harici düşmanlarımızın yapamadığını yapma çabası içerisinde oldukları aşikârdır. Türkiye düşmanlarının nam ve hesabına hareket etmek gafletine düşenlerin hak ettikleri cezayı almaları için yüce Türk yargısını göreve davet ediyor, vesayetçi zihniyet ile yapılan ve halkın iradesine dil uzatan darbe imalı bu bildiriyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

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