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Ahlat Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma Bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

İHA

Ahlat Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma Bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı devam eden ve bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan ‘Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Ahlat Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan millet bahçesinde; yeşil alanlar, kıraathaneler, cami, yürüyüş parkurları, etno spor, güreş, atlı okçuluk alanları ve 50 çadırlık bir otağ alanı yapılıyor. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban hem yapılan çalışmaları incelemek hem de ağaçlandırma çalışmalarına katılmak üzere Çarho mevkiindeki ‘Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgi alarak alanı gezen Başkan Çoban, ardından beraberindekilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, ‘Millet Bahçesi’nde sosyal alanların yanı sıra 80 bin metrekarelik bir bölgenin yeşil alana dönüşeceğini belirterek, çalışmaların ise oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Başkan Çoban, 1071 etkinliklerinin de burada düzenleneceğini ve ‘Millet Bahçesi’nin Türkiye’de örnek teşkil edecek bir alan olacağını vurgulayarak, “Şu ana kadar ön gördüğümüz zaman diliminin çok önünde ilerliyoruz. Yaklaşık olarak yüzde 70 oranında ‘Millet Bahçesi’ çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Haziran ayının 15’i gibi hayırlısıyla ‘Millet Bahçesi’ni aslında hem bir botanik alan hem de mefkûre alanı olarak bölgenin hizmetine açacağız. Burada çok özel bir çalışma var. Takriben 2 bin civarında ağaç dikiyoruz. Bugün bizlerde ağaçlama çalışmalarına katıldık. Aslında yeni bir ormanlık alan inşa ediyoruz. Diğer taraftan hipodrom ve manejlerimiz var. Burada muhteşem atlı oyunculuk alanlarında etno sporu sergileme imkanımız olacak. Kısacası yürüyüş parkurları ve sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın nefes alacağı bir alan oluşturuyoruz. Buradaki millet bahçesi Türkiye’de örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ve AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler’e de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Rabbim coğrafyamıza, insanımıza ve ülkemize 1071 Sultan Alparslan Otağı’nı hayırlı etsin” dedi.
“80 bin metrekare yeşil alan olacak”
Başkan Çoban, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına da son derece önem verdiklerini belirterek, “Toplamda 5 bin ağaç dikimi var. 2 bin adet ağaç dikildi. Peyzajcılarımız bu konuda çok gayretli. Ağaçlandırma çalışmalarını en az buradaki inşaat çalışmaları kadar önemsiyoruz. Çünkü daha yeşil bir dünya, bol oksijenli bir dünya, daha görseli güzel bir dünya toplumumuzun hakkıdır. Burada 135 bin metrekarelik bir ‘Millet Bahçesi’ alanımız var. Bunun 80 bin metrekaresi yeşil alan olacak. İnsanımızın rahat edeceği bütün imkânları bolluk içerinde düşünüyoruz” diye konuştu.

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