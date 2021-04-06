Bitlis’te korona virüs bilgilendirmesi ve eğitim çalışması

– Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde pandemiyle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, ekibiyle birlikte il genelinde gıda üretim yerlerinde hem denetim hem de pandemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü; manav, restoran, çay ocakları, resmi kurum yemekhane ve kafeteryaları, kuaför salonları, galeriler, zücaciye gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde denetim ve eğitimler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, denetimlerinin devam edeceğini belirterek, “Oluşturulan ekiplerimiz, işletmelerde maske, mesafe, hijyen ve oturma düzeninin yanı sıra işletme kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartları ile üretilen ürünlerin gıda mevzuatına uygunluklarını ve etiket bilgilerini kontrol ediyor. İşletme sahibi ve çalışanlarına uyulması gereken kurallar, gıda güvenliği, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve personel hijyeni konularında hassas davranılması ve taviz verilmemesi konularında bilgilendiriliyor. Vatandaşların işletmelerde gerek 5996 Sayılı Kanuna ve gerekse de korona virüs için alınan tedbirlere uyulmaması durumunda Alo 174 Gıda hattını aramaları, gıda güvenilirliği ve tüketici menfaatleri açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

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