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Tatvan’daki park ve yeşil alanlarda lavra ilaçlama çalışması

İHA

Tatvan’daki park ve yeşil alanlarda lavra ilaçlama çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında ekiplerin sinek ve haşerelere karşı göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanallarda etkin bir şekilde ilaçlama yaptığını söyledi.
Tatvan Belediyesi, park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarının yanı sıra ilaçlamaya da başladı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaza hazırlık çalışmaları kapsamında ilçede park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak sosyal alanların yaz dönemine hazırlandığını ve larva ile mücadele çalışmalarının da başladığını söyledi.
Zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması ve yaz aylarında sinek, sivrisinek gibi haşerelerin yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ekiplerimiz başta bataklık alanlar olmak üzere haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynerleri, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için mücadele çalışmalarımız yaz ayları boyunca devam edecek” dedi.

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