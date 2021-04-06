Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY´nin askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli Kahramanmaraş, Sivas, Isparta, Batman, Adana, Trabzon ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 10'u askeri, 7'si emniyet personeli olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-04-06 14:42:10
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