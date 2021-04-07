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Şehit Eren Öztürk’ün vasiyet ettiği cami inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor Yapımını hayırsever iş adamı Zeki Peker’in üstlendiği minarenin temeli atıldı

İHA

Şehit Eren Öztürk’ün vasiyet ettiği cami inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor Yapımını hayırsever iş adamı Zeki Peker’in üstlendiği minarenin temeli atıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan caminin inşaatı sürüyor. Yapımını Bitlisli hayırsever iş adamı Zeki Peker’in üstlendiği caminin minaresinin de temeli dualarla atıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın” vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk’ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçti.
Geçen yaz temeli atılan ve kaba inşaatı tamamlanan cami inşaatının yanında 80 öğrenci kapasiteli yatılı hafızlık Kur’an kursu inşaatı da sürüyor. Bitlisli hayırsever iş adamı Zeki Peker tarafından yapımı üstlenen minarenin temel atma töreninde konuşan Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk, oğlunun vasiyetine sahip çıkan ve caminin yapılmasında desteklerini esirgemeyen ilçe halkına ve minare yapımını üstlenen iş adamı Zeki Peker’e teşekkür etti. Baba Kerem Öztürk, “Şehidimiz Eren Öztürk’ün vasiyeti olan caminin minaresinin temelini atıyoruz. Bu vesileyle yardımlarından dolayı iş adamı Zeki Peker’e çok teşekkür ediyoruz. Bu caminin yapımında emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Yapacakları yardımları da bekliyoruz” dedi.
Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de, caminin yapımına başlanılmasından sonra Bitlisli iş adamı Zeki Peker’in de kendilerine ciddi oranda destek verdiğini ve minarenin yapımını üstlendiğini söyledi. Tanyeri, “Şehidimiz Eren Öztürk’ün vasiyeti üzerine yaptığımız caminin kaba inşaatı bitmek üzere. Hemen yanında 80 kişilik yatılı hafızlık Kur’an kursunun inşaatı devam ediyor. İki katını yaptık, beş katlı olacak inşallah. Bugünde camimizin minaresinin temellerini atıyoruz. Bize yardımcı olan ve bu minaremizi üstlenen değerli iş adamımız Zeki Peker Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bize katkıda bulunan bütün Müslümanlara bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 1,5 milyon harcama yaptık. Bu inşaatlarımızın bitmesi için 3 milyon daha bir paraya ihtiyacımız var. Bütün hayırseverlerin şehidimizin bu külliye tarzındaki vasiyetini sahiplenmelerini istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Tanyeri, cami yapımına destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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