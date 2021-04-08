BİGACEM’den “Van Gölü” fotoğrafı için önemli girişim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİGACEM’den “Van Gölü” fotoğrafı için önemli girişim

İHA

BİGACEM’den “Van Gölü” fotoğrafı için önemli girişim

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online yarışmada, finale kalan Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için çalışma başlattı.
20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan yarışmada büyük oy farklarıyla tek tek rakiplerini eleyen Van Gölü fotoğrafını zirveye taşımak için kolları sıvayan BİGACEM, gazeteciler üzerinden geniş kapsamlı bir destek kampanyası başlattı. BİGACEM, çalışma kapsamında kendisinin de üyesi olduğu Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin gazeteci, 85 gazeteciler cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonu üyesi bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna "Van Gölü" fotoğrafı için destek talep yazısı gönderdi.
Konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ile görüşen BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması konusunda önemli bir girişime imza attı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna gönderilen yazıda yarışmayla ilgili bilgiler verilerek; konfederasyon, federasyonlar, cemiyetler ve üye gazeteciler üzerinden gerekli desteğin sağlanması talep edildi. BİGACEM olarak bölgenin tanıtımı için daha öncesinde üyelerinin gönüllü katılımıyla “Gönüllü Tanıtım Seferberliği” projesini başlattıklarını hatırlatan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, bu kez de NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek girişiminde bulunduklarını söyledi. Van Gölü fotoğrafının yarışmayı birinci olarak tamamlayacağına inandıklarını ifade eden Aygül, oylamanın son günü olan 12 Nisan’a kadar gereken desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Yarışmada ülkemizi temsil eden tek fotoğrafın Van Gölü fotoğrafı olduğuna dikkat çeken Aygül, “Fotoğrafın yarışmayı zirvede tamamlamasının ülkemizin ve bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah cemiyet olarak bizlerinde başlatmış olduğu bu çalışma ile Van Gölü fotoğrafımız yarışmayı zirvede tamamlayacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden sağlayacakları destek ve katkılardan dolayı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanımız Nuri Kolaylı’ya, federasyon başkanlarımıza, cemiyet başkanlarımıza, üyelerine ve tüm gazeteci meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmanın da ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkesi Van gölü fotoğrafına destek için https://earthobservatory.nasa.gov/tournamentearth linki üzerinden oy kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Fotoğrafı çeken astronota Van Gölü daveti iletilecek”
Yarışmanın bölge tanıtımı için önemine dikkat çeken BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ise BİGACEM olarak söz konusu fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins'i Bitlis’e davet etmek için NASA’ya davet mektubu iletme hazırlığı içinde olduklarını ifade etti. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün güzelliğini uzaydan çektiği fotoğrafla tescilleyen astronot Kate Rubins'ini Bitlis’te ağırlamak ve yarışmada birinci olması durumunda ödülünün Van Gölü sahilinde verilmesini istediklerini dile getiren Hakan Okay, “Uzaydan çektiği fotoğrafla tüm dünyanın Van Gölü’nü tanımasını sağlayan astronot Kate Rubins'ina öncelikle teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Uzaydan bile bu kadar güzel görünen Van Gölü’nün aslında birçok güzelliği var. Bizlerde bu güzellikleri yerinde görmek adına Kate Rubins'ini Van Gölü’nün yüzde 70’lik sınırına sahip olan Bitlis’imize davet etmek istiyoruz. Bunun içinde yönetim kurulu olarak resmi davet iletmek üzere karar aldık. İlgili arkadaşlarımız NASA’ya iletilmek üzere şu anda davet mektubunu hazırlama hazırlığı içindeler. İlgili yazışmalarımız tamamlandığında inşallah en kısa sürede resmi davetimizi iletmiş olacağız. Bu davetimizin yanında ikinci bir talebimiz olacak. Bu talebimizde Van Gölü fotoğrafının birinci olması durumunda astronot Kate Rubins'inin ödülünün yine Van Gölü sahilinde düzenlenecek bir törenle verilmesini talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak
Tatvan Belediyesinden altyapı çalışması
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden altyapı çalışması
Bitlis´te `Nemrut Kraterinin Sakinleri´ belgeselinin galası yapıldı
YEREL HABERLER Bitlis´te `Nemrut Kraterinin Sakinleri´ belgeselinin ...
Bitlis’te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te bir kişinin üst aramasında eroin ele ...
Bitlis’te hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalandı
Bitlis Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden bahar temizliği
BEÜ’de ‘Nemrut'un Sakinleri’ adlı belgeselin gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER BEÜ’de ‘Nemrut'un Sakinleri’ adlı belgeselin ...
Şehit Eren Öztürk’ün vasiyet ettiği cami inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor Yapımını hayırsever iş adamı Zeki Peker’in üstlendiği minarenin temeli atıldı
YEREL HABERLER Şehit Eren Öztürk’ün vasiyet ettiği cami inşaatı ...
Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde
YEREL HABERLER Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde
Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 ...
Bitlis merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10’u asker 17 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10’u ...
Tatvan’daki park ve yeşil alanlarda lavra ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Tatvan’daki park ve yeşil alanlarda lavra ilaçlama ...
Bitlis’te hayvan hastalıklarına karşı aşılama çalışması
YEREL HABERLER Bitlis’te hayvan hastalıklarına karşı aşılama ...
Bitlis’te korona virüs bilgilendirmesi ve eğitim çalışması
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs bilgilendirmesi ve eğitim ...
Ahlat Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma Bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ahlat Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma Bölgenin en ...
'Madavans Vadisi'nin 400 mağarası dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER 'Madavans Vadisi'nin 400 mağarası dünyaya tanıtılacak