Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hap ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan denetimlerde; F.A.T., R.A. ve B.İ. isimli şüpheliler, polis ekiplerimizi gördüklerinde eroin maddesi kullanılmış 1 adet alüminyum folyo ve 2 adet Methadone hapı yere atmışlardır. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.