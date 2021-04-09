Van Gölü'nde, teknede 20 kaçak göçmen yakalandı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)VAN Gölü´ndeki bir teknede jandarmanın yaptığı denetimlerde 17'si Afganistan, 2'si Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçan göçmenlere yönelik denetimlerini hem karada hem de Van Gölü üzerinde sürdürüyor. Ahlat ilçesinin Yelkenli bölgesinde denetim yapan Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, göl üzerinde tespit edilen teknede 17'si Afganistan, 2´si Bangladeş ve 1'i Pakistan, toplam 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklara, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´na muhalefet' suçundan toplam 94 bin 920 TL idari para cezası kesildi. Sağlık taramasından geçirilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-09 15:54:24



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