Tatvan’da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri” konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen toplantıda; inşaat ve emlak sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında düzenlenen toplantıda; sektör temsilcileri yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Toplantıda; iletilen sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuldu.

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