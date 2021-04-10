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Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı

DHA

Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Doğan, 6 yıl önce kentte geçirdiği trafik kazasında şehit olan ilkokulda sıra arkadaşı polis memuru Cüneyt Bankur´un ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı. Tamamlanan kütüphane, şehit Bankur'un kardeşi Çağrı Bankur´un da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Arkadaşının şehit olmasından bir yıl sonra Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi´ne atanan Dr. Oğuz Doğan, onun ismini yaşatmak için Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyündeki İmam Hatip Ortaokulu´na kütüphane yaptırmaya karar verdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Dr. Doğan, başlattığı kampanya ve imkanlarıyla kısa zamanda yüzlerce kitap toplamayı başardı.
17 Eylül 2015 tarihinde Bitlis´te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Cüneyt Bankur ile sıra arkadaşı olduklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Doğan, arkadaşının şahadetinden 1 yıl sonra kente atandığını, o günden beri de adının yaşatılması için çalışma yaptığını söyledi
Arkadaşını rahmetle ve özlemle andığını belirten Dr. Doğan, "Şehit arkadaşımla aynı mahallede büyüdük. Hatta aynı sırada birlikte oturuyorduk. Kendisi Bitlis´e atandıktan sonra 2015 yılında da şehit oldu. Şehit olduktan 1 yıl sonra ben Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi´ne Araştırma Görevlisi olarak atandım. Buraya geldiğimde şehidimizin ismi bir zırhlı aracın üstüne yazılmıştı. Zırhlı aracı her gördüğümde farklı duygular yaşıyordum. Çocukluk arkadaşımdı. Biz beraber büyümüştük. Kendisi ile üniversite yıllarında ayrıldık. Daha sonra da adına bir kütüphane açmayı düşündüm. Yaptığım araştırma neticesinde Mutki´ye bağlı Çitliyol köyündeki okulda kütüphane olmadığını öğrendim. Bu sebeple çalışmalara başlayarak sıfırdan bir kütüphane kurduk. Kütüphanemizi kurarken Bitlis Valisi Oktay Çağatay´dan büyük destek aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizi bu hafta 10 Nisan Polis Haftası olması nedeniyle de açtık. Bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
AÇILIŞA ŞEHİDİN KARDEŞİ DE KATILDI
Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyündeki İmam Hatip Ortaokulu´na yaptırılan kütüphanenin açılışına şehidin kardeşi Çağrı Bankur da katıldı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şehidin kardeşine üzerinde fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti. Açılış sonunda şehit için Mevlid okutuldu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-04-10 14:12:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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