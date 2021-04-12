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TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri sevindirdi Ahlat’taki ambarlarda kalan yaklaşık 50 bin ton patatesin TMO tarafından alımı bekleniyor

İHA

TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri sevindirdi Ahlat’taki ambarlarda kalan yaklaşık 50 bin ton patatesin TMO tarafından alımı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünleri elinde kalan çiftçiden yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Bitlisli çiftçileri sevindirdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi, ülke genelinde ürünleri elinde kalan çiftçiden 250300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıkladı.
Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı'nın kararı sevinçle karşılandı. Ahlat’ta salgın nedeniyle bu yıl yaklaşık 50 bin ton patates ambarlarda kaldı. Kararı sevinçle karşılayan Ahlatlı çiftçiler, kararın kendileri için can suyu olduğunu belirtti.
Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, Ahlatlı çiftçinin elinde yaklaşık 50 bin ton patates kaldığını belirtti. Altuntaş, “Şu an gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı son kararname ile ilgili Ahlat ilçemizde bu işin içine girdi. Bizleri ve çiftçimizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın çiftçinin arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ahlat ilçemizde 50 bin ton patates depolarda bulunuyor. Bu 50 bin ton patatesi Toprak Mamulleri Ofisine (TMO) teslim edeceğiz. Şu an depolarımızda hummalı bir çalışma var. Dağıtılması için yüklemelerimizi yaparak gerekli yerlere göndereceğiz. Bitlis Milletvekilimiz Vahit Kiler'e de teşekkür ediyorum. Büyük uğraşları olmuştu” dedi.
Patates üreticisi Ruhi Güvener ise "2020 yılında Ahlat'ta 130 bin ton civarında üretim yapıldı. Bunun yaklaşık 7080 bin tonunu tükettik. Salgından dolayı yaklaşık 50 bin ton patates depolarımızda kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağduyulu davranarak, bu ülkenin insanı olduğumuzu bize hatırlattı. Devletimizin gücünü arkamızda hissettik. Ahlat ilçemizde, biz çiftçilerin elinde kalan patateslerin alınmasıyla bize can suyu verildi. Bu kararla halkın arkasında olduğunu bir kez daha gördük. Bir üretici olarak halkımız adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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