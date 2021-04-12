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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

İHA

Bitlis kırsalında yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bitlis merkez Harmanyeri köyü (SEHİ) kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “11 Nisan 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 202126 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Harmanyeri köyü kırsalında sığınak içerisinde EYP yapımında kullanılan; 10 adet elektronik devre kartı, 5 adet elektronik fünye, 1 adet fünye taşıma kutusu, 3 adet ateşleme anahtarı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet tornavida seti, 1 adet makas, 1 adet tıraş makinesi, 1 adet kol saati, 1 adet lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan doküman, 1 adet küçük boy çanta, 2 adet kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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