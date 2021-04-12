Bitlis´te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalındaki Sehi bölgesine operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla düzenlenen 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-26' operasyonunda yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 10 elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, 1 fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 1 adet 4´lü pil bloğu, 1 tornavida seti, 1 makas, 1 tıraş makinesi, 1 kol saati, lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan döküman, 1 küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-04-12 16:24:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.