Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü’nün yolunda çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü’nün yolunda çalışma

İHA

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü’nün yolunda çalışma

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin turizm cenneti olan Nemrut Krater Gölü’nün yolunda 10 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları başlatıldı.
İl Özel İdaresi tarafından nisan ayı ortalarında başlatılan karla mücadele çalışmasının Bitlis’teki son durağı Nemrut Krater Gölü’nün yolu oldu. Yer yer kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yoldaki çalışmaların 3 gün süreceği ifade edildi.
İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kutrkan, çalışmaları 1 kepçe ve 1 rotatifle yürüttüklerini belirterek, “Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Bitlis’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İlimizin turizmine büyük katkısı olan bu yerin karla mücadele çalışması başladı. Yer yer kar kalınlığı 10 metreye kadar çıkmaktadır. İl özel idaresi olarak bu yıl içerisinde toplamda 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Karla mücadele anlamında da yaklaşık 5 milyon TL tutarında bir harcama yaptık. Bizler 75 personel, 9 şantiye ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yaptık. 350 köy ve 293 mezrada 2 bin 341 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Nemrut yolu da karla mücadele çalışmasının sonudur. Bundan sonraki hizmetlerimiz, ağır geçen kış şartlarından dolayı tahrip olan köy yollarımızda olacaktır. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz başta olmak üzere karla mücadele çalışmasında gecesini gündüzüne katan fedakar ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nemrut Dağı'nda karla mücadele
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nda karla mücadele
Başkan Geylani’den ‘Ramazan Ayı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den ‘Ramazan Ayı’ mesajı
Bitlis´te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ...
Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele ...
TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri sevindirdi Ahlat’taki ambarlarda kalan yaklaşık 50 bin ton patatesin TMO tarafından alımı bekleniyor
YEREL HABERLER TMO’nun patates alımı açıklaması Bitlisli çiftçileri ...
Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR üzerinde okula getirildi
YEREL HABERLER Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR ...
(Özel) İslamiyet’ten etkilenen Kanadalı mühendis Müslüman oldu
YEREL HABERLER (Özel) İslamiyet’ten etkilenen Kanadalı mühendis ...
Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
BİGACEM’in “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi başladı
YEREL HABERLER BİGACEM’in “Genç Gazeteciler Yazıyor” projesi başladı